Den Haag maakt zich klaar voor Prinsjesdag

Voor dag en dauw werden de vlaggen bij de Hofvijver al vervangen voor rood-wit-blauwe versies. Het Binnenhof was 's ochtends vroeg niet meer toegankelijk. Verder zijn in het centrum veel dranghekken te zien. Voor auto's is het bijna onmogelijk de stad in te komen. De gemeente Den Haag vraagt iedereen dan ook om met het openbaar vervoer naar de festiviteiten te reizen.



Op onder meer de Prinsengracht geldt een parkeerverbod. Daar worden de geparkeerde voertuigen weggesleept.



Hier en daar zijn in de stad al wat vroege vogels te spotten die zeker willen zijn van het beste plekje om naar de inzittenden van de Glazen Koets te zwaaien.



Pech

Reizigers, uit onder meer Utrecht, die ook op tijd wilden zijn, hadden vanmorgen pech. Door problemen op het spoor was de extra reistijd minimaal een uur.