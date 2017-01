Den Haag maakt zich op voor afscheid van burgemeester

Tijdens de afscheidsreceptie zullen verschillende toespraken en optredens plaatsvinden. Wie de burgemeester tijdens zijn afscheidsreceptie zullen toespreken en wie tijdens deze gelegenheid zullen optreden is nog niet bekend gemaakt. ,,Dit blijft een verrassing'', aldus de woordvoerder van de burgemeester. Hij kan al wel verklappen dat de burgemeester overdag, voorafgaand aan de receptie, tijdens een buitengewone raadsvergadering afscheid neemt van de gemeenteraad.



De afscheidsreceptie is geen openbare aangelegenheid. Alleen genodigden krijgen op vertoon van hun uitnodiging toegang tot de receptie. In deze uitnodiging wordt als cadeautip een financiële bijdrage aan de aanpassing van de akoestische schermen in de Nieuwe Kerk genoemd. Het is volgens de gemeente de bedoeling dat deze schermen in de toekomst zo weggeklapt kunnen worden dat het historische orgel uit de Nieuwe Kerk tijdens concerten beter tot zijn recht komt.