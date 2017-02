'Den Haag moet openbare fietspompen krijgen'

Eind januari werd in Rotterdam de eerste gratis fietspomp geplaatst op het Hofplein. Ideaal voor mensen op het voertuig die net wat te weinig lucht in de banden hebben. Dat moet in Den Haag ook kunnen, meent Richard de Mos.



Tweeënhalf jaar geleden kwam hij al met het initiatief om een fietspompzuil in de stad te plaatsen. Dat idee werd niet 'omarmd' door het stadsbestuur en dus niet doorgevoerd.



'Wel oog voor fietser'

Ietwat pijnlijk lijkt het, dat Rotterdam nu wel de fietspompen op straat heeft staan. ,,In de Maasstad laat een D66-wethouder zien wel oog te hebben voor de fietsers'', aldus De Mos.



Als gevolg daarvan roept hij wethouder De Bruijn op om alsnog Den Haag te voorzien van fietspompen. ,,Zodat fietsers met goed opgepompte bandjes hun weg door onze mooie stad kunnen vervolgen.''