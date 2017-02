Den Haag steunt opzet Nationaal Cyber Testcentrum

De wereld is aan het digitaliseren en de toenemende cybercriminaliteit vormt een serieuze bedreiging voor burgers, bedrijven en overheden. De veiligheid van digitaal verkeer moet worden gewaarborgd, zo klonk de conclusie van het onderzoek naar het nut en de noodzaak van een nationaal testcentrum.



Het onderzoek is uitgevoerd door The Hague Security Delta en TNO in opdracht van de gemeente.



Oplossingen

In Japan, Amerika en Singapore bestaan de testcentra al. Slimme Internet of Things (IoT) apparaten moeten worden getest in het centrum, en KPN heeft toegezegd hun landelijk dekkende LoRA IoT-netwerk te koppelen aan het Nationaal Cyber Testcentrum om daarmee slimme oplossingen te testen en te ontsluiten voor gebruikers.



De betrokken partijen hopen dat meer partijen zich zullen aansluiten om het Nationaal Cyber Testcentrum te realiseren.