Den Haag tweede op lijst van sociale gemeenten

In deze Lokale Monitor toetst en beoordeelt de FNV elke twee jaar het sociale beleid van gemeenten. Daarin wordt gekeken hoe zij omgaan met zes punten op het gebied van werk. Westland scoort daarin als enige 50 punten.



Amsterdam en Den Haag delen de tweede plaats met 45 punten. Midden-Delfland scoort 35 punten. Wassenaar komt uit op 20 punten, terwijl Leidschendam-Voorburg het met een schamele 10 punten moet doen. Rijswijk en Delft staan niet in de lijst, evenals Zoetermeer, dat zich op het laatste moment terugtrok. Er deden in totaal 144 gemeenten mee aan het onderzoek, 37 procent van het totale aantal gemeenten. De monitor bestaat uit de vragenlijsten werk en inkomen.



Westland scoort volgens de FNV vooral goed omdat de gemeente consequent kijkt of bestaande banen niet in de knel komen als mensen met een uitkering aan het werk worden geholpen. Westland is daarmee een uitzondering, stelt de FNV, want 'meer dan de helft van de gemeenten toetst dit ondanks hun wettelijke plicht niet of onvoldoende'.



Gedwongen

In veel gemeenten worden uitkeringsgerechtigden gedwongen te werken zonder loon, weet vice-voorzitter Ruud Kuin van de FNV. ,,Werk hoort gewoon betaald te worden volgens de cao'', zegt hij. ,,Werken zonder loon is niet alleen respectloos naar de uitkeringsgerechtigden, het maakt werknemers ook concurrenten van elkaar, waardoor de prijs van arbeid verder onder druk komt te staan.''



In Den Haag is dat niet aan de orde. Samen met onder meer Westland en Midden-Delfland heeft die gemeente in juni van dit jaar het FNV-protocol 'Voorkomen van verdringing en werken zonder loon' ondertekend. Hiermee binden ze zich aan een afspraak met de FNV om bij een proefplaatsing het salaris van een kandidaat aan te vullen tot het wettelijk minimumloon. Ook heeft Den Haag de intentie meer beschutte werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te creëren dan landelijk is bepaald.