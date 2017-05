Den Haag verwacht half miljoen mensen bij finish Volvo Ocean Race

Finish

De finish van de prestigieuze Volvo Ocean Race is een van de grote gebeurtenissen in de internationale sport. De wethouder zegt er uitermate trots op te zijn. ,,Dit evenement past bij onze dna”, aldus Klein. ,,Den Haag ligt al heel lang voor de kust.” Uitgerekend volgend jaar wordt ook het 200 jaar bestaan van badplaats Scheveningen gevierd. Bij de vorige oceaanrace, in 2015, hielden de boten ‘slechts’ een tussenstop in Den Haag. Die trok in drie dagen tijd toen al ruim 140.000 bezoekers.



Den Haag betaalde 750.000 euro om de finish te mogen organiseren. Wat de verdere kosten zijn, is nog niet berekend. Wel is de verwachting dat de grote toestroom van mensen voor deze bijzondere zeilweek de stad tussen de twaalf en vijftien miljoen euro zal opleveren.