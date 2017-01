Den Haag verwerkt jaarlijks 1500 demonstraties

Ook minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken is het opgevallen. In een brief aan de Tweede Kamer memoreert hij 'de hoge vlucht' die het aantal manifestaties in 'demonstratiehoofdstad Den Haag' heeft genomen.



De bewindsman citeert cijfers uit een evaluatierapport van de Wet openbare manifestaties, geschreven door drie hoogleraren. In 2002 werden er in Den Haag nog 305 demonstraties gehouden, tegenwoordig zijn dat er 1.500 per jaar.



Spanningen

Die toename heeft veel te maken met de groeiende tegenstellingen in ons land, meent hoogleraar staats- en bestuursrecht Jon Schiller van de Vrije Universiteit. Hij is een van de drie professoren die de wet evalueerden.



,,Zóveel demonstraties, dat is echt iets van de laatste paar jaar'', zegt Schiller. ,,Het maatschappelijk debat verscherpt, de polarisatie neemt toe. Dan gaan mensen sneller demonstreren. En dan lokken demonstraties vaker dan vroeger tegendemonstraties uit.''