Den Haag verzet zich niet tegen windmolens in zee

Het kabinet werkt aan plannen voor windturbineparken in zee. Waarschijnlijk komen er zelfs twee parken die zichtbaar zullen zijn vanaf het Haagse en het Scheveningse strand. Kustbewoners en raadsleden maken zich al grote zorgen over de toekomstige horizonvervuiling.



Het stadsbestuur ziet het ook liever anders, maar zal geen bezwaar maken tegen de Haagse windturbines, benadrukte wethouder Joris Wijsmuller (HSP, duurzaamheid) gisteren tijdens een raadsdebat. ,,Wij gaan nergens voor liggen'', zei hij.



Het standpunt van het stadsbestuur roept vragen op. Want tegelijkertijd laat Den Haag het kabinet weten dat ze een heel ander scenario voorstaat. De gemeente geeft de voorkeur aan een veel groter en geavanceerder windturbineveld ver uit de kust van IJmuiden. Dat plan is niet goed onderzocht, meent ze.



Hekwerk

De partijen op rechts zijn blij met de uitgesproken voorkeur. ,,Het stadsbestuur wil een park bij IJmuiden. Dus niet bij de kust van Den Haag, zeg ik dan. En dat is heel mooi, want wij zijn zwaar tegen zo'n levensgroot hekwerk van windmolens voor onze kust,'' stel-de VVD-fractieleider Martin Wörsdörfer.



Op de linkerflank schrikken fracties juist van het gemeentestandpunt. D66, GroenLinks en de PvdA willen een welwillender toon over windmolens voor de Haagse kust. Ook Greenpeace twitterde nog tijdens de commissievergadering haar teleurstelling.



,,Wij vechten niet tegen windmolens in zee,'' herhaalde Wijsmüller. ,,Wij zijn juist vóór.'' En dat wil hij het kabinet nog best laten weten.