Den Haag wil geen islamschool

De gemeente Den Haag, de Hindoe Raad Nederland, de Spinoza Scholengroep, de islamitische scholenkoepel ISBO en Sivor (bestuur van islamitische school Avicienna in Rotterdam) brachten hun bezwaren deze week naar voren tijdens een hoorzitting bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (onderdeel rijk). Die doet over zes weken uitspraak.



Zij zijn op zich niet tegen islamitische scholen, maar wél tegen de school die initiatiefnemer De Onzonlaag voor ogen heeft. De stichting kreeg groen licht voor een middelbare school van 'islamitische én hindoestaanse grondslag'. Een belachelijk idee, vindt de hindoestaanse gemeenschap.



,,De islam en het hindoeïsme gaan niet samen op één school'', zegt voorzitter Desh Ramnath van Hindoe Raad Nederland. ,,Ze denken anders over de positie van de vrouw, over homoseksuelen, over kleding en over voeding. Dat leidt tot spanningen.''



Indruk

Hij kan zich dan ook niet aan de indruk ontrekken dat de hindoestanen louter zijn gebruikt om aan voldoende potentiële leerlingen te komen. Zonder de hindoe's voldoet de school niet aan het minimale aantal leerlingen. ,,Uit ons eigen onderzoek blijkt echter dat hindoestaanse ouders geen behoefte hebben aan zo'n combischool. Er is dus geen draagvlak, het belangrijkste criterium.''



De gemeente twijfelt op haar beurt aan de onderwijskwaliteit. Ze is bang voor herhaling van het debacle rond het Islamitische College in Amsterdam, dat op last van de Inspectie dicht moest. ,,Het is een gemis dat de kwaliteit niet vooraf getoetst kan worden'', zegt onderwijswethouder Van Engelshoven.