Den Haag wil strengere aanpak gevaarlijke hond

Uit cijfers blijkt dat het aantal aangiftes van bijtincidenten toeneemt. In 2015 kwamen 400 aangiftes bij de politie binnen. Drie jaar eerder waren dat er nog 180. De ernst van de verwondingen neemt ook toe. ,,Dit lijkt het gevolg van toegenomen populariteit van gevaarlijke honden'', staat in een notitie aan de raad van wethouder Boudewijn Revis (Buitenruimte).



Ook wil de gemeente de overlast van honden in losloopgebieden tegengaan. Dit willen ze bereiken door in gesprek te gaan met Haagse hondenuitlaat-services. Daarnaast wil de gemeente overlast van hondenpoep aanpakken, ondanks dat straatvervuiling daardoor is verminderd. ,,Een hond geeft enorm veel plezier, maar mag geen overlast veroorzaken voor anderen'', aldus Revis. ,, We willen de overlast door hondenpoep verder beperken door eigenaars te wijzen op hun verantwoordelijkheid, beboeten als dat nodig is en in te zetten op het schoonhouden van de straten.''



Opsporingsambtenaren

Voor de handhaving en de verhoging van de pakkans gaat Den Haag bijzondere opsporingsambtenaren inzetten. Hoe zij in de praktijk te werk gaan bij bijvoorbeeld het herkennen van honden die gemuilkorfd of kort aangelijnd dienen te zijn, daarover wordt de raad komend voorjaar verder geïnformeerd.



De wethouder stelt dat een hond enorm veel plezier geeft, maar geen overlast mag veroorzaken. Toch worden ouderen omver gesprongen en kinderen onaangenaam verrast. En er zijn conflicten tussen hondenbezitters en burgers die barbecueën in het park. ,,Loslopende honden dienen altijd onder appèl te staan'', aldus Revis. ,,Een 'hij doet niks hoor', doet daar niets aan af.''