Den Haag wil VluchtelingenWerk niet op tram

,,We wilden erg graag ook een tram met die slogan in Den Haag laten rijden, op Prinsjesdag. Maar de HTM trok zich op het laatste moment terug", zegt Jasper Kuipers, adjunct-directeur van VluchtelingenWerk. ,,We zijn daar verbijsterd over. Wat me vooral raakt is dat de HTM de boodschap blijkbaar controversieel vindt. Het zegt wel iets over het vluchtelingendebat als je dit dus niet zomaar meer overal in Nederland kan zeggen. Dan winnen als het ware de schreeuwlelijken. Eigenlijk zou die tram in Den Haag nog een extra rondje moeten rijden..."



Volgens Kuipers was er ook bij de RET in Rotterdam even twijfel. De tramremise zit daar in de buurt van een nieuw azc, de buurt was niet blij met de komst van die opvang. ,,Dat de RET het dan toch doet, vind ik wel stoer."



Het zegt wel iets over het vluchtelingendebat als je dit dus niet zomaar meer overal in Nederland kan zeggen. Dan winnen als het ware de schreeuwlelijken.