Dennis Weening: 'Dat wilde randje blijf ik altijd houden'

Diepte

Weening is rustiger geworden, privé en in zijn werk. ,,Op televisie werd ik lange tijd in een hokje gestopt. Met Wipe Out, The Pain Game en Killer Karaoke kreeg ik het imago van Dennis de sadist. Dat vond ik wel vervelend. Ik heb vele gezichten en hou nog steeds van die domme Wipe Out-humor. Maar met So You Think You Can Dance, Tourette on Tour en Expeditie Robinson ben ik wat meer de diepte ingegaan."



Het toverwoord is afwisseling. ,,Ik wil niet steeds hetzelfde blijven doen. Al teken ik meteen, als ik de rest van mijn leven Robinson kan presenteren. Het is zes weken lang een eigen cultuurtje waar je in zit. Een soort bubbel. Zo bijzonder."



Verleden

Weening heeft volop geleefd, maar daar heeft hij eerder al genoeg over gezegd, vindt hij. De Hagenaar deed het privé de laatste jaren rustiger aan. Hij stopte met zijn band Spider Rico en werd een familieman. Maar zijn gitaar, die de afgelopen jaren vooral stof verzamelde, lonkt weer. ,,De tijd ontbrak, maar nu begint het te kriebelen. Met mijn beste vriend, met wie ik Spider Rico opzette, ga ik weer muziek maken. Ik heb het gemist."



Het vaderschap - met zijn vrouw Stella verwelkomde Weening vijftien maanden geleden hun tweede dochter Charlie - heeft hem veranderd. ,,Logisch, het is ook wel schrikken. Ineens staat je leven in teken van een kind. Dat is wennen. Als je geen kinderen hebt, maakt het niet uit hoe laat je je bed instapt. Nu wil je ook een voorbeeld zijn. Kun je niet met een te brak hoofd je dochter naar school brengen. Coco is een topgrietje dat ik al behoorlijk heb beïnvloed. Ze houdt van Star Wars en gaat mee naar ADO. Al doet ze dat misschien wel een beetje om haar vader trots te maken."