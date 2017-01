Deuren van café Berger blijven voorlopig gesloten

Schade



De twee branden hebben tot gevolg dat van de keuken en bovenverdieping - het kantoor - niets overblijft. Het café zelf loopt enorme rookschade op. Conclusie: Berger moet volledig opnieuw worden opgebouwd. Visser: ,,Ik was er stuk van. Voor ik bedrijfsleider werd bij Berger, werkte ik er al jaren. Het café voelt als mijn 'winkeltje.' En dan is in één klap alles weg: de herinneringen met het personeel, mooie momenten met vaste gasten. Dat is heel gek."



Toch realiseert hij zich ook direct dat het erger had kunnen aflopen. ,,Godzijdank is er niemand gewond geraakt. Het personeel én de gasten zijn er zonder kleerscheuren vanaf gekomen."



Vier maanden zijn de deuren van Berger inmiddels dicht, en dat zullen ze nog zeker tot eind maart blijven. De kantoorruimte is gerenoveerd, het café zelf staat nog in de steigers. ,,We bouwen alles vanaf nul op", legt Visser uit. ,,Een opknapbeurt kon Berger wel gebruiken, dus dan doen we het nu maar meteen goed. Het wordt net als voorheen een bruin café, maar dan met vernieuwende elementen, zoals een loungehoek." De horecaman kan niet wachten tot het af is. ,,Ik ben toe aan een nieuwe start."