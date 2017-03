Deurwaarder taboe in 'schuldenvrij' Moerwijk

Driehonderd huishoudens uit met name Moerwijk krijgen vanaf vandaag een vrijwilliger toegewezen die ze helpt met hun huishoudboekje. ,,Het zijn gezinnen die de eigen verantwoordelijkheid van geld niet goed aankunnen'', zegt Pieter Hilhorst, één van de initiatiefnemers van het project. ,,Samen met een vrijwilliger houden ze alle in- en uitgaven bij. Om meer controle te krijgen, openen ze twee bankrekeningen. Eén voor de inkomsten en eentje voor de uitgaven.''



Daarnaast worden inwoners aan elkaar gekoppeld om tips uit te wisselen. ,,Maak bijvoorbeeld samen je portiek schoon en bespaar op de servicekosten.''



Gekozen is voor Moerwijk aangezien in deze wijk relatief veel arme gezinnen wonen. ,,Maar we kijken ook elders in de stad. Mochten ook daar gezinnen zijn die in aanmerking komen, zullen we die ook bij het project betrekken.'' Het uiteindelijke doel is om van Moerwijk een 'incasso-vrije wijk' te maken. ,,Het liefst zien we de deurwaarder definitief vertrekken.''



Hilhorst, oud-wethouder Financiën in Amsterdam, hoopt dat het project er toe bijdraagt dat gezinnen ook hun gedrag aanpassen. ,,Wat er op je bankrekening staat, is niet wat je hebt. Vaak zien mensen de vaste lasten over het hoofd. En geven te snel geld uit dat later in de maand nog nodig is. We laten zien dat zoiets niet werkt.''