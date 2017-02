Dichter van De Vrije School

Roelof Jan Veltkamp (28 januari 1956 - 30 januari 2017) was neerlandicus en decaan aan De Vrije School in Den Haag. Een opvallende leraar die dagelijks naar school kwam met een grote tas vol boeken, aantekeningen en beroepskeuzetesten. Roelof Jan nam zijn werk uiterst serieus. Hij luisterde aandachtig naar de leerlingen die hij begeleidde, maar kon vervolgens met een enkele beweging een nauwkeurig ingevulde beroepentest terzijde schuiven als zijn gevoel hem zei dat de leerling in kwestie beter een andere richting op kon gaan. Er heeft weleens een teleurgestelde moeder opgebeld om te zeggen dat ze het toch jammer vond dat haar zoon plotseling geen juridische carrière meer ambieerde, maar nu van plan was om geschiedenis te gaan studeren. Toekomst In zijn werkkamer met uitzicht op de Hubertustunnel sprak hij lang met leerlingen over hun toekomst. Vaak over praktische onderwerpen als toelatingseisen en vakkenpakketten, maar regelmatig ook over diepgaande begrippen als talent en bestemming. Roelof Jan was slechthorend en aan één oog blind, maar juist die beperkingen zorgden er ook voor dat hij zeer geconcentreerd luisterde en intens observeerde. Toen zijn gehoor verder achteruit ging en hij mensen bijna niet meer kon verstaan, onderging hij een zware operatie om dit te verhelpen. Het was voor hem heel belangrijk om zijn werk te kunnen blijven doen, maar vooral om zijn leerlingen in al hun levensfasen te kunnen blijven helpen met het vinden van hun weg.

Hij zette samen met bevlogen ouders een mediatheek op en nodigde schrijvers en dichters uit om voor te komen dragen. Met onuitputtelijk enthousiasme organiseerde hij de duurzaamheidsweek en was hij de aanjager van de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad. Tegelijkertijd was hij ook degene die bij iedere gelegenheid op school een passend gedicht wist. Een groot en gewaardeerd talent op een middelbare school, waar een vergadering vaak met een vers wordt begonnen. Eén blik naar Roelof Jan was voldoende om hem ter plekke een toepasselijk gedicht over een verbouwing of een vakantierooster te doen citeren.



Het was nooit saai bij Roelof Jan in de klas want hij maakte graag gebruik van theater om de stof tot leven te wekken. In de periode dat hij de Nederlandse middeleeuwse literatuur behandelde, kleedde en gedroeg hij zich als een middeleeuwse monnik die de leerlingen over zijn leven en schrijven kwam vertellen. Op veel leerlingen maakte hij een onuitwisbare indruk. Waarschijnlijk deed hij daarom nooit tevergeefs een beroep op, al dan niet beroemde, oud-leerlingen om de door hem in het leven geroepen oud-leerlingendag te komen opluisteren met hun levensverhaal en praktische tips om later te kunnen worden wat je diep van binnen eigenlijk al bent.



Toen hij zich onlangs niet zo lekker voelde leek een griepje heel aannemelijk. Het bleek echter ernstiger. Roelof Jan werd opgenomen in het ziekenhuis wegens hartproblemen. Na behandeling mocht hij naar huis, waar hij aansterkte en met familie en vrienden zijn 61ste verjaardag vierde. Aan school liet hij weten dat hij snel weer kon beginnen. Twee dagen later overleed Roelof Jan in zijn slaap.



Een eindexamenleerling schreef in het herinneringenboek: Meneer Veltkamp heeft een vuur in mij ontstoken.