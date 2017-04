Dick Jol vandaag voor de rechter voor mishandeling

Jol was anderhalf jaar geleden aan de Tweede Sweelinckstraat in de Haagse wijk Duinoord bezig zijn auto in te ruimen toen plots een scooter langsscheurde. Getuigen zagen destijds dat Jol eerst de bestuurder hebben aansprak, waarna ruzie ontstond. Dat escaleerde toen Jol een metalen steigerdeel pakte en daarmee de scooterrijder op de heup sloeg.



De 20-jarige vrouw die achterop de scooter zat, sprong ertussen en kreeg ook een por tegen haar ribben en buik. Niet veel later, zo stelt het OM, kreeg de voormalige arbiter het in Wassenaar aan de stok met een man. Jol zou een hakbijl uit zijn auto hebben gepakt en hem daarmee hebben bedreigd.



Jol werd diezelfde dag nog aangehouden en zat twee weken in voorarrest. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak ging eerder niet door omdat Jols advocaat Jan Kabalt nog onderzoekswensen indiende. Kabalt zei destijds dat Jol zo schrok omdat zijn vierjarig dochtertje er liep.