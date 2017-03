'Die Haghe is een ruwe diamant'

De laatste keer, voor dit seizoen, dat Mitchell de Bas (30) het witte shirt van Die Haghe aantrok was in 2008. ,,Ik kwam van hoofdklasser Scheveningen, waar ik in mijn tweede jaar niet door één deur met trainer John Kila kon. Bij hem had ik het plezier in het voetbal verloren, dat vond ik bij Die Haghe terug. Ondanks dat we in dat seizoen volledig onverwacht naar de derde klasse degradeerden."



Destijds speelde hij, voor zijn vertrek naar GDA, een seizoen rechtsbuiten. Tegenwoordig is De Bas de strateeg op het middenveld en eerste luitenant van trainer Wim de Jong in het veld. ,,In principe beginnen de aanvallen bij mij. Naar eigen inzicht bepaal ik of de bal breed of naar voren gaat. Daarnaast heb ik de vrijheid om links en rechts op te duiken of om naar voren te gaan. Zolang mijn positie maar wordt overgenomen. Een middenvelder moet veel meer nadenken dan een buitenspeler, die gewoon een actie moet maken. Nee, niemand heeft me gezegd wat ik moet doen op deze positie. Maar ik heb overal in het veld gespeeld, dus ik weet wat er van me gevraagd wordt."