Die vrouw verdient een standbeeld in Den Haag

De eerste knoppen zitten aan de bomen en het zonnetje breekt door: het wordt weer lente in Den Haag. Tijd voor een wandeling door het centrum van onze hofstad. We beginnen bij het ruiterstandbeeld van Willem II en het kunstwerk ter ere van Willem Drees bij het Binnenhof, via Johan de Witt op de Plaats naar het pas onthulde standbeeld van Thorbecke die nu vanaf het Lange Voorhout uitkijkt op het Torentje. Om de hoek zouden we nog een glimp kunnen opvangen van de Haagse schrijver Louis Couperus, maar we lopen verder naar het nieuwe gebouw van de Hoge Raad, waar zes wijze mannen neerkijken op het voorbijrazende verkeer.



Bekaaid

Het is een greep uit de standbeelden en monumenten die onze stad sieren. Maar er valt ook direct iets op: het zijn alleen maar mannen.



Ook als we naar de rest van de stad kijken komen vrouwen er bekaaid vanaf: tussen de tientallen politici, generaals, kunstenaars en wetenschappers moeten we het doen met een handjevol standbeelden van koninginnen en mythische figuren.



Juist vrouwen hebben de afgelopen decennia zo ontzettend veel gepresteerd. Precies honderd jaar geleden werd de eerste vrouwelijke hoogleraar, Johanna Westerdijk, aangesteld. In 2018 is het honderd jaar geleden dat Suze Groeneweg in de Tweede Kamer kwam. In 2019 mogen vrouwen honderd jaar naar de stembus, bevochten door vrouwen als Aletta Jacobs en Johanna Naber. Allemaal vrouwen die binnen mannenbolwerken zorgden voor de eerste barsten in het glazen plafond. Die de weg plaveiden voor vrouwen die daarna in hun voetsporen traden.



De zichtbaarheid van deze vrouwen wordt op andere terreinen gelukkig ingehaald. De etalage van het Ministerie van Onderwijs staat tijdelijk in het teken van Johanna Westerdijk. Onlangs eerde Google Aletta Jacobs op z'n website. Regelmatig worden er schrijfacties georganiseerd om Wikipedia aan te vullen met pagina's over historisch belangrijke vrouwen.



Wat rest is de publieke ruimte, standbeelden op pleinen en straten waar we iedere dag gehaast langs fietsen op weg naar school of werk. Beelden die we misschien niet altijd opmerken, maar waar we dan ineens even stil staan en denken: wie is dit eigenlijk, en wat heeft deze persoon voor mij en voor de wereld betekend? Vrouwen worden daar nu te vaak vergeten, dat mag niet zo zijn. Thorbecke is onthuld, nu is het hoog tijd voor een standbeeld van een vrouw in Den Haag.



Welke vrouw verdient volgens jou een standbeeld? Een vrouw die veel betekend heeft voor de samenleving. In de politiek, het onderwijs, voor emancipatie, wetenschap of de kunst. Een vrouw die past bij Den Haag, internationale stad van Vrede en Recht. Je kan haar vanaf nu aandragen via dievrouwverdienteenstandbeeld.nl. Het wordt namelijk écht tijd voor een grote vrouw op een Haagse sokkel.