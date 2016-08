Diefstal na wrok over ontslag

Met de gestolen bankpas werd nog diezelfde oktobernacht in 2014 geld opgenomen bij diverse pompstations en betaalautomaten tot in België toe. In totaal ging het om 2.500 euro. Justitie verdenkt toenmalig Skippy-werkneemster Stephanie A. en drie familieleden van haar. Dat viertal hoorde gisteren bij de Haagse rechtbank celstraffen tot acht maanden eisen, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Wrok over het dreigende ontslag van A. was het motief, vermoedt het Openbaar Ministerie.



Camerabeelden

De destijds door Skippy boventallig verklaarde A., die de pincode van het pasje kende, meldde zich de ochtend na de inbraak ziek bij haar werkgever. Ze betrok vervolgens, samen met haar zus Chantal (35), zwager Jacobus M. (37) en neef Wes­ley P. (24) uit Delft, een hele week een huisje in Duinrell, waarvoor contant werd betaald. Datzelfde clubje bleek de hele nacht van de inbraak op stap te zijn geweest langs alle locaties waar met de gestolen pas was gepind. Wesley en Jacobus waren door de politie herkend op camerabeelden.



Alle vier ontkenden betrokken te zijn bij de diefstal van de pas. Alleen Wesley gaf bij de politie toe dat hij wist dat hij met een gestolen pas pinde, maar hij wilde niet zeggen hoe hij er aan kwam. De rest houdt vol dat ze dachten dat Wesley hen met zijn eigen pas trakteerde 'omdat hij een financiële meevaller had bij de verkoop van zijn auto'.



Strafblad

De twee mannen hebben al een lang strafblad. Er lopen nog andere strafrechtelijke onderzoeken tegen hen. De zwaarste straf van acht maanden, waarvan twee voorwaardelijk, werd geëist tegen Wesley. Voor Jacobus heeft het OM vijf maanden cel in gedachten. Diens vrouw Chantal zou 80 uur werkstraf moeten krijgen. De uiteindelijk in december 2014 ontslagen Stephanie, die volgens het OM de 'sleutelrol' speelde in het geheel, hoorde 180 uur werkstraf eisen. Dat tegen haar geen celstraf werd geëist, was omdat zij de enige verdachte zonder strafblad is. De advocaten vroegen vrijspraak.



Uitspraak 12 september.