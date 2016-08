Nou ja, op slot; er zijn nog steeds plekken voor de fiets, ze zijn echter niet eenvoudig bereikbaar. Vanaf 3 oktober is het verboden een fiets te plaatsen buiten een daartoe aangewezen plek. Binnen het directe centrum - de nabijheid van Grote Marktstraat en Spui - wordt het rijwiel subiet en terstond verwijderd. Stress! We zijn terug van vakantie, uitgerust en welgemutst. Een prima gemoedstoestand om eens lekker op de kast te worden gejaagd door de Dienst Stadsbeheer. Een bestuurlijke maatregel voor de fiets - altijd lastig. De fiets is immers het symbool van vrijheid pur sang. Een vrijheid die het best wordt vertaald in een snelle boodschap in de stad, een tussentijds ritje op weg naar huis. Richting de HEMA voor, pak 'm beet, een nieuwe haarband. Snel effe de fiets in een rek stallen - of vaker, tegen een muur knallen. Gevolg: een explosie van blik en ijzer in de omliggende straten van de Grote Markt en het Spui. Geen fraai gezicht, da's waar. Een verloederde ruimte trekt meer verloedering aan, zo weten we uit onderzoek. Bovendien is een kluit fietsen niet ongevaarlijk. Je kan nog zúlke leuke reclame krijgen in reisgids Lonely Planet, maar wie een keer zijn scheenbeen heeft opengehaald aan een uitgestoken trapper vergeet alle lof. Het probleem van fietsoverlast wordt voortvarend aangepakt.



Promotiemedewerkers zullen u in het centrum de komende weken informeren en fietscoaches wijzen u de weg naar ondergrondse - gratis - stallingen.



Daar wringt 'm de schoen: dat doe je niet voor een snelle boodschap. Die haarband wordt al snel een queeste van twintig minuten. Toch maar die fiets tegen het hek achter de HEMA? Schrale troost: je kan je verwijderde fiets dezelfde dag kosteloos ophalen in de stalling in de Kranestraat, een zijstraat van de Amsterdamse Veerkade. De volgende dag kost een hereniging met je fiets vijfentwintig euro.



Dat noem ik geen stalling, dat is een diefstalling.