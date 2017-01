Dierenambulance redt aan paal gebonden hondje van de kou

De voorbijgangers waarschuwden de politie die zich samen met medewerkers van de Dierenambulance Den Haag over het beestje ontfermden. Volgens de site regio15 was het beestje bang en onrustig en is het daarom in de auto gezet met een vangstok. Daar kon het beestje opwarmen.



Koude

Mogelijk is het dier met opzet in het licht van de lantaarnpaal achtergelaten. Wie de hond met een koude nacht in het vooruitzicht aan de paal had vastgebonden, is nog onbekend. Aan het Julialaantje is ook het asiel gevestigd. Dit is echter tijdelijk gesloten wegens renovatie.