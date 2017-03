Dieven in clownsmaskers overvallen supermarkt

Oh Oh-Nicky krijgt boete voor beledigen politie

19:42 De 23-jarige Zoetermeerse Nicky, vlogger én bekend van het programma Oh Oh Daar Gaan We Weer, heeft zich de woede van de politie op de hals gehaald toen hij die beledigde in één van zijn video’s. Daarom heeft het Openbaar Ministerie hem een boete van 350 euro opgelegd, moet hij zijn video offline halen en moet hij zijn excuses aanbieden.