Dieven lopen tegen de lamp met auto vol waar

Supermarktmanager Johan Roodenrijs was zondagmiddag in zijn Albert Heijn-filiaal aan de Laan van Wateringseveld aan het werk toen hij plots een vrouw met een volle boodschappentas door het toegangshekje naar buiten zag lopen.



,,Dat hoefde nog niets te betekenen, ze kan immers wel eerst ergens anders boodschappen hebben gedaan'', zegt Roodenrijs. Toch vertrouwde hij het niet en hij keek snel beelden van de beveiligingscamera terug. ,,Daarop zag ik dat de vrouw tien minuten daarvoor met een lege tas was binnengekomen. Ook zag ik dat een man bij het poortje stond te wachten en dat openmaakte toen ze de winkel wilde verlaten.''



De supermarktmanager snelde de winkel uit, net op tijd om te zien dat ze, samen met de man, in een blauwe auto wegreed. ,,We hebben 112 gebeld en de politie is met meer auto's gaan zoeken. Met succes.''



Nadat de auto klemgereden was, deden agenten de kofferbak open. Die lag vol met gestolen boodschappen. Op dit moment wordt onder meer onderzocht bij welke supermarkten de twee precies zijn langs geweest.