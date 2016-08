Dinand Woesthoff: 'Steun je lokale acts'

In Fired Up experimenteert Di-rect met nieuwe muzikale invloeden. Daarbij wordt de groep ondersteund door een driekoppig blazersensemble. De single is de voorbode van een ep (met vier liedjes) die op 16 september verschijnt.



Afgelopen weekeinde is de voorverkoop begonnen van de clubtour die de band vanaf maart 2017 maakt. Het eerste concert is op 2 maart in de Oosterpoort in Groningen, het laatste op 24 maart in het Paard van Troje in thuisstad Den Haag. Op 25 september geeft de groep een eenmalig concert in het Kurhaus.