Dinner in the Sky in 59 landen en nu ook in Wassenaar

Dinner in the Sky staat voor een culinaire ontdekkingsreis op 50 meter hoogte. In een grote glazen cabine is plaats voor 22 gasten. Het platform wordt met een hoogwerker de lucht ingetild en vanaf daar gaat chef-kok Marc Smeets temidden van de gasten aan de slag in een open keuken.



Op zaterdag 20 mei wordt het initiatief gelanceerd bij kasteel Wittenburg in Wassenaar. ,,We hadden het Malieveld op het oog, maar daar konden we rond deze datum niet terecht'', zegt initiatiefnemer Ron Schouten van het bedrijf Belafonte Event Group. ,,Kasteel Wittenburg is een mooi alternatief, omdat je ook daarvandaan een prachtig uitzicht hebt over Den Haag. Op een later tijdstip gaan we zeker ook naar het Malieveld.''



Het is de bedoeling ook op andere plaatsen evenementen te houden met de optilbare cabines. ,,We zijn in gesprek met het Vuurwerkfestival Scheveningen en de Wereldhavendagen in Rotterdam'', zegt Schouten. ,,Maar het wordt ook mogelijk het platform te huren voor een huwelijksfeest of een bedrijfspresentatie.''