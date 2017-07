Disco De Marathon leeft voort in schoolvleugel

De Marathon leeft voor altijd voort in de schoolvleugel die op de plek van de bekende discotheek verrijst. Een paar stenen van de 'Mar' krijgen een plek in een tijdscapsule, die in nieuwbouw van de International School The Hague wordt ingemetseld.

Aan het Wijndaelerduin is niets meer dat herinnert aan de discotheek, waar generaties Hagenaars vanaf de jaren 70 uit hun dak gingen. Er staan een feesttentje, podium en vier houten palen die in de grond worden geslagen als officiële start van bouwwerkzaamheden.

Op het bouwterrein klinkt muziek uit de speakers. Honderden kinderen met meer dan 50 nationaliteiten zingen over 'SquISH the spider'. De vriendelijke spin (ISH staat voor de International School The Hague) is symbool van hoe ze met elkaar om horen te gaan. De poten van het beest verwijzen naar begrippen als 'be kind and helpful', 'listen to others', 'work hard'.

De leidster van het basisonderwijs spreekt van een 'amazing event'. Directeur dr. Maarten Knoester van het Rijnlands Lyceum, waar de school deel van uitmaakt, verzucht dat de voorbereiding erg lang heeft geduurd. ,,Ook dat was een marathon. In 2009 verscheen er al een masterplan Kijkduin, waarin dit terrein was bestemd voor woningen.'' In de jaren daarna verdubbelde het aantal internationale leerlingen en werd achter de school een twintigtal noodlokalen geplaatst.

Volgens Knoester is de uitbreiding ook erg belangrijk voor de positie van Den Haag. Als internationale instellingen hier komen, vragen ze eerst of er onderwijs is voor hun kinderen. Die krijgen dus vanaf 2018 meer ruimte in de vleugel met twintig klaslokalen, een gymzaal en aula. De vleugel wordt verbonden met het huidige schoolgebouw. Belangstellenden kunnen de bouw volgen via een webcam die op het dak staat. De beelden zijn te zien op: ishthehague.nl