Disco voor 'nettere publiek'

Na een mooie zomer in 1967 wilden studenten Hans Wiesman en Nees Burgersdijk eens wat anders. Na gesprekken van de twee krullenbollen met de gebroeders Barendse gingen ze onder de naam Westwood gezellige dansavondjes organiseren. In een houten hut die, met de Theetuin en de minigolfbaan, naast restaurant Taveerne Meer & Bosch ligt.



De toeloop was direct zo groot dat het Theehuis uit zijn voegen barstte en binnen drie maanden werd al gezocht naar een grotere ruimte. Dat werd zaal De Wagenschuur van de taverne, aan de groene westkant van Den Haag, vandaar de naam Westwood. Overigens met een knipoog naar de films met de Amerikaanse acteur Clint Eastwood die eerst als cowboy (The Good, the Bad and the Ugly) en daarna als politieman (Dirty Harry) furore maakte.



Vooral jongeren uit de Vogelwijk, Vruchten- en Bomenbuurt en Bohemen kwamen er. Tieners, sommige later bekende zakenmensen, als Jaap van der Willigen, Jan van der Ligt, Theo van Unnik, Bally Nienhuis en Fritz Al. Samen met hun meisjes die ze daar, op de ijsbaan of op het strand hadden leren kennen.



In de jaren zestig is Den Haag popstad van Nederland, maar het zijn ook jaren die de Westwood-gangers zich herinneren als een tijd waarin presentator Herman Kuiphof 'Sport in Beeld' bracht. Jongeren uit andere wijken gingen liever naar discotheken als Tiffany's, The Paddock en Joseph Place in Scheveningen. De Westwood was zo'n succes dat de club van oprichter Wiesman na drie jaar moest verkassen naar het voormalige Milvakamp aan de Machiel Vrijenhoeklaan, naast de Vogelwijk. Een nog groter bezoekerssucces.



Kakkers

De avonden trokken vooral jongelui van hockey-, cricket-, en voetbalclubs als Klein Zwitserland, HGC, Quick, HBS en HDM. Veel bezoekers droegen gebleekte spijkerbroeken met wijd uitlopende pijpen. Uit de mid-zestiger jaren stamde de groene militaire parka of postbodecape, die de PTT tegen dumpprijzen van de hand deed. Meisjes droegen minirokjes, buiktruitjes en zwart-witte popartkleding. Ogen zwart opgemaakt en felle lippenstift.



Het 'nettere publiek', zeg maar de 'kakkers' van Den Haag en Wassenaar, gingen naar de Westwood.