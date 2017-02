Dissident Guernaoui kan niet bij D66 blijven

,,We hebben een groot probleem met het vertrouwen dat hij heeft beschaamd.'' Van Asten wil er best wel proberen uit te komen. ,,Maar dit is zo'n breuk, dan heb je wel een hele lange weg te gaan.''



'Wethouderscoup'

Guernaoui wil D66-wethouder Ingrid van Engelshoven opvolgen terwijl de partij Saskia Bruines naar voren schuift. Guernaoui lobbyt voor steun bij collega-raadsleden.



Stemming

Morgenavond beslist de gemeenteraad in een geheime stemming over het lot van Bruines en Guernaoui. Bruines lijkt te kunnen rekenen op een meerderheid, maar bronnen op het stadhuis stellen dat het toch spannend wordt: niet alle raadsleden zouden eerlijk durven zijn over sympathie voor Guernaoui.



'Ze haalt het'

Voor aanvang van het debat maakt de politiek nog kennis met Bruines. Dat gebeurt achter gesloten deuren. Wat Guernaoui kan helpen, is dat zijn concurrente voorlopig niet in Den Haag gaat wonen. Guernaoui hamert er steeds op dat hij als Hagenaar de stad kent, de dossiers en de politiek.



Spanning

Sommige fracties beslissen pas na de kennismaking voor wie ze gaan. D66-fractieleider Robert van Asten blijft optimistisch: ,,Ik verwacht echt dat Saskia het haalt. Ik heb het woord van de coalitiepartners en veel oppositiepartijen.'' Guernaoui zelf: ,,Ik heb er vertrouwen in dat ik het word.''