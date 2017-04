Dit weekend de stad in? Laat de auto staan!

Als goed alternatief voor de auto adviseert de gemeente het openbaar vervoer, de fiets of gezamenlijk vervoer. Voor wie het toch niet kan laten om de auto te pakken volgen hier de knelpunten.



Voor het eerst gaat dit weekend - vanaf 20.00 uur vanavond - de Raamweg in twee richtingen dicht tussen de javastraat en de Groenhovenstraat. Ook de kruising met de Carel van Bylandtlaan en de Laan Copes van Cattenburch is dan afgesloten. Maandagochtend 10 april gaat de weg om 6.00 uur weer open.



Één van de omleidingsroutes die automobilisten in plaats van de Raamweg kunnen nemen gaat over de Lozerlaan, maar ook hier worden problemen verwacht. Deze weg geldt namelijk ook als route naar de stemlocatie voor het Turkse referendum dat afgelopen woensdag begon en nog duurt tot tot en met 9 april. Daarbij wordt zondag een wielrenwedstrijd georganiseerd die rond 16.00 uur kort gebruik maakt van de Lozerlaan.



Kijkduin

Tenslotte wordt dit weekend de Duinenmars georganiseerd. Deze mars, die vertrekt vanuit Kijkduin, vindt op zowel zaterdag als zondag plaats. Vorig jaar deden hier zo'n 14.000 mensen aan mee en ook dit jaar wordt weer grote drukte verwacht.