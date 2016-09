Dixietoilet met plasser drijft weg tijdens concert Borsato

Op de facebookpagina van Live on the Beach werd gisteren een filmpje geplaatst van het tafereel. 'Het einde van het concert was een beetje een deceptie, maar we hebben onze lol wel gehad', schrijft Wilma Steehouwer bij de video. Daarop is te zien hoe een meisje uit een wc wordt getild en door het ondiepe zeewater naar het droge strand wordt gedragen.



,,Het water was twintig centimeter hoger dan voorspeld'', verklaart Arwin Trouw van organisator AT Events. ,,Op zo'n locatie als het strand heb je te maken met de elementen, maar dat heeft ook wel zijn charme toch? Het is hier niet de Ziggo Dome.''



Zeekant

Bij het concert van de Golden Earring op vrijdag werd al geconstateerd dat een extra toilettengroep niet verkeerd zou zijn. Aan de zeekant werd een derde wc-rij geplaatst. Toen het water steeg, zijn de ondergelopen toiletten in korte tijd uit elkaar gehaald. ,,Daarna zijn ze verplaatst en weer teruggezet. De twee andere locaties waren nog volop in bedrijf. Niemand heeft eronder geleden'', aldus Trouw.