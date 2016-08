Dj's showen talent bij Just Peace Festival

Om wereldberoemde dj's in spé een kans te geven hun 'set for peace' te spelen in het Paard van Troje wordt deze dj-contest georganiseerd. Tot en met 7 september kunnen geïnteresseerden een online mix insturen. Een vak - en publieksjury kiest uit de inzendingen vier winnaars. Zij mogen in het Paard van Troje optreden op 21 september.



Festival

Het Just Peace Festival wordt ieder jaar gehouden. Vijf dagen lang wordt Internationale VN Dag van de Vrede gevierd in de stad. Op 21 september draaien dj's wereldwijd platen voor Set for Peace om aandacht te vragen voor vrede en recht. Vorig jaar deden 68 landen mee.