Docenten geschorst om fraude bij HALO

Halverwege mei ontdekte de Haagse Hogeschool dat zich misschien 'onregelmatigheden' hadden voorgedaan bij de becijfering van de toelatingstoets. De school is meteen met alle betrokkenen om tafel gaan zitten. Naar aanleiding van de gesprekken zijn de drie docenten geschorst, zo schrijft de hogeschool in een afgemeten verklaring.

Ontevreden

Over wat er precies is gebeurd, houdt de school zich op de vlakte ook over de vervolgstappen tegen de docenten doet ze 'in het belang van alle betrokkenen' geen mededelingen. Duidelijk is wel dat kandidaat-studenten de klos zijn. Zij die na de toets in maart ten onrechte zijn toegelaten, moeten de test overdoen.