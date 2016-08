Docu dolfijnenslachting op Plein voor ogen Kamerleden

Activistenorganisaties Dolphinmotion en Een Dier Een Vriend willen met deze screening bewustzijn bij Kamerleden creëren over de situatie van dolfijnen in Japan door middel van de documentaire. ,,Deze walgelijke industrie had allang gestopt moeten worden. De dolfijnen worden op gruwelijke wijze gedood omdat ze volgens de Japanners te veel vissen zouden eten, maar het zijn juist de grote varende visfabrieken die de zeeën totaal leegvissen!" stelt Hester Bartels, voorzitter van Dolphinmotion.



De organisaties hopen de Kamerleden zo ver te krijgen dat zij de minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders, overtuigen in gesprek te gaan met de Japanse overheid om de slachtingen tot een einde te brengen. ,,We richten ons nu op de overheid en vragen hen in contact te treden met Japan. Deze slachtingen moeten zo snel mogelijk tot de geschiedenis behoren'', aldus Hester.



Jacht

De traditionele jacht van de Japanners levert jaarlijks protest op uit westerse landen. De dolfijnen worden naar het ondiepe water gedreven, waar ze vervolgens een metalen staaf in hun ruggenmerg krijgen gestoken. Ze bloeden langzaam leeg, stikken en sterven.