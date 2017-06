Dode bij brand in gevangenis Scheveningen

De gevangenen in de desbetreffende vleugel werden door beveiliging en brandweer tijdelijk naar een andere locatie binnen de gevangenis gebracht en opgevangen. Een aantal werd nog onderzocht door ambulancepersoneel maar bleek niks ernstigs te hebben.



De brand zelf was even na 01.00 uur al onder controle en werd terug geschaald naar middelbrand. De politie doet momenteel onderzoek naar de brandstichting en de doodsoorzaak. Het is niet bekend hoe de brand in de cel is ontstaan.



Omwonenden werden wakker door de vele sirenes die klonken en gingen kijken. Van buitenaf was echter weinig te zien.