Dode man in water Rijswijk door 'noodlottig ongeval'

Het is nog niet duidelijk wie de man is. Er zijn vooralsnog geen vermissingen bekend waaraan het signalement van het slachtoffer voldoet.



Het lichaam is rond 11 uur aangetroffen in het water van de haven, vlakbij de kruising van de Handelskade met de Magnoliastraat. De brandweer heeft het lichaam uit het water gehaald en de politie had de vindplaats afgezet.



Botsing

Een brandweerauto die na de melding 'persoon te water' naar de Handelskade snelde, kreeg onderweg een ongeluk. De auto botste op een personenauto op de kruising van de Burgemeester Elsenweg met de Sir Winston Churchilllaan.