Dode vogels aangetroffen op Scheveningse strand

Live: Beelden Ypenburgmoord getoond in rechtszaal

10:39 Ricky G., die verdacht wordt van het doodschieten van Dyniel in de Haagse wijk Ypenburg vorig jaar februari, wordt berecht in de 'Bunker', de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Vandaag staat hij voor de rechter. Aan de woning waar de moord plaatsvond, hingen camera's. De beelden worden in de rechtszaal getoond. Verslaggeefster Jorina Haspels doet live verslag van de zaak.