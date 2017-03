Doe Maar hoofdact tweede strandconcert Scheveningen

Voorafgaand aan het concert van Doe Maar zijn er die avond ook nog optredens van de rappers Gers Pardoel en Diggy Dex en de Scheveningse band Splendid.



Rage

De voorverkoop begint donderdag 2 maart om 10.00 uur via de website liveonthebeach.nl. Kaarten kosten - net als bij Anouk - 35 euro. Doe Maar ontketende begin jaren 80 een rage die vergelijkbaar was met The Beatles in hun hoogtijdagen.



De groep scoorde toptienhits aan de lopende band zoals Doris Day, Is dit alles, De Bom, Pa en 32 jaar. Hoewel Henny Vrienten en Ernst Jansz de leeftijd van 30 jaar toen al ruimschoots waren gepasseerd, groeiden ze ongewild uit tot tieneridolen. Nadat de band in 1984 uiteenviel, bleven de leden elkaar nog geregeld zien.



In de afgelopen decennia hebben zij diverse reünieconcerten gegeven, met vorig jaar drie keer een uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam. Ook gitarist van het eerste uur Jan Hendriks is van de partij. Doe Maar heeft nog nooit eerder op het strand opgetreden.



Anouk

De voorverkoop van het concert van Anouk, die vorige week is begonnen, loopt volgens organisator Arwin Touw naar volle tevredenheid. ,,In minder dan een week is al 70 procent van de beschikbare kaartjes vergeven'', zegt hij. ,,Ik verwacht dat het snel uitverkocht zal raken.''



Arwin Touw organiseerde in 2015 zijn eerste strandconcert ter ere van het 15-jarig bestaan van Di-rect. Dat verliep zo succesvol, dat hij het initiatief vorige zomer herhaalde met optredens van de Golden Earring en Marco Borsato. Als het aan hem ligt, keert het evenement elk jaar terug in de eerste week van september.