'Doe mij Aletta op een sokkel'

Icoon

Morgenmiddag krijgt burgemeester Pauline Krikke als eerste vrouwelijke 'baas' van Den Haag een mooi boekwerkje overhandigd. Met bio'tjes van alle twintig geselecteerde (want veel genomineerde) kandidaten. En dat is niet zomaar een gebbetje: De Haagse gemeenteraad debatteert binnenkort echt over het voorstel om snel een standbeeld voor een bijzondere vrouw te realiseren.



Raadslid Jeltje van Nieuwenhoven is er best trots op. ,,De cirkel is misschien wel rond'', zegt ze. In een alweer vrij ver verleden bestormde de 73-jarige politica als feministische Rooie Vrouw de landelijke politiek. En nu, aan de vooravond van haar afscheid in maart, doet het PvdA-icoon haar naam als voorvechter van de vrouwenzaak nog een laatste keer eer aan.



Zelf ziet Van Nieuwenhoven het liefst een standbeeld verrijzen voor vrouwen uit de eerste feministische golf. Van haar mogen Suze Groeneweg, in 1918 het eerste vrouwelijke Kamerlid, en Alleta Jacobs, in 1871 de eerste vrouw op een Nederlandse universiteit, als machtige strijders voor vrouwenrechten zo op een sokkel in Den Haag.



Maar in de categorie 'Van Haagse bodem' gooien ook Betje Wolff en Aagje Deken (dichters, en schrijvers van een beroemde brievenroman) vrij hoge ogen. Net als de niet heel bekende Alexandrine Tinne. Van Nieuwenhoven lacht breeduit. ,,Deze Haagse reisde als allereerste westerse vrouw door Centraal Afrika en de Sahara. Met een stuk of veertig bedienden in haar kielzog. Fantastisch toch?''