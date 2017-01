DoeNietZo-Mall eist inspraak in Holland Outlet Mall

,,Deze discussie is nog niet gewonnen”, laat woordvoerder John van Alphen weten. ,,We gaan heel kritisch kijken naar de vervolgstappen die zullen worden ondernomen. Zo nodig kunnen we bijvoorbeeld bezwaren gaan maken tegen bouwvergunningen.”

De bewoners van met name de wijken Buytenwegh en De Leyens hekelen het college van burgemeester en wethouders, omdat zij bij eerdere onderzoeken niet gehoord zijn.

In een brief aan de gemeente laten de actievoerders weten ‘vanaf nu als bewoners en als actiegroep DoeNietZoMall betrokken te willen zijn bij de samenspraak en deel te willen nemen in de klankbordgroep bewoners’. ,,Wij willen bijvoorbeeld ook betrokken worden bij de vraagstelling in onderzoeken. Dan weten we tenminste wat er wordt gevraagd”, aldus Van Alphen, die zelf met veel plezier in De Leyens woont.

Overlast

Want daar draait het uiteindelijk allemaal om: woonplezier en woonkwaliteit. ,,Wij zijn niet tegen de HOM op zich. Daar hebben commerciële partijen baat bij. Ook is het interessant voor bezoekers van buiten Zoetermeer. Prima. Maar het kan niet zo zijn dat de bewoners er overlast van krijgen.”

De verkeersoverlast bij de Schouwenbuurt in De Leyens en op diverse toe- en afvoerwegen is nu al groot. Uitbreiden van het aantal rijbanen bij de Zwaardslootseweg, bijvoorbeeld, lijkt onmogelijk. ,,Nou ja, de gemeente zou de huizen kunnen opkopen en dan slopen”, zegt Van Alphen. ,,Maar HOM of geen HOM, deze knelpunten moeten hoe dan ook worden aangepakt. Al vóór de komst van de HOM.”

Quote Maar HOM of geen HOM, deze knelpunten moeten hoe dan ook worden aangepakt Van Alphen