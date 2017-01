'Domme pech' dat het vuur niet aanging

Mogelijk komt er volgend jaar een vijfde ontsteking bij, hoewel vier eigenlijk ruim voldoende zou moeten zijn. De organisatie heeft er geen verklaring voor dat het mis ging.



Omdat alle vier de bedradingen waarmee je het vuur op afstand aan kunt steken geen sjoege gaven, moesten de Scheveningers 'ouderwets' aan de slag met autobanden en benzine. Maar niemand had dit voorzien en dus waren die niet voorhanden.



IJzendoorn: ,,We moesten als de wiedeweerga die spullen ergens vandaan zien te halen. Vandaar dat we het vuur pas om 00.30 uur aan hadden.'' Het nadeel had ook een voordeel, want 'zelf aansteken blijft toch het allerleukste'. En het feestje was er niet minder om. ,,Er stonden hier tienduizenden mensen uit de hele wereld die het gezellig hadden met elkaar.''