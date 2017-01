Domper op trainingskamp HBS na beenbreuk aanvaller

Jasper Roberti is gisteravond vanuit een ziekenhuis in Valencia overgebracht naar het Leyenburg Ziekenhuis in Den Haag. ,,Het was nog een heel gedoe voor ik er was. Ik werd met een ambulance naar het vliegveld gebracht. In het vliegtuig moesten er drie stoelen worden vrijgemaakt en vervolgens moest ik in Nederland met een ambulance worden vervoerd. De komende dagen wordt duidelijk wanneer ik zal worden geopereerd."



Roberti werd bijgestaan door iemand van Trainingskampen.nl, die Spaans sprak en kon helpen met de papieren die moesten worden ingevuld. ,,De mensen in het ziekenhuis spraken geen woord Engels", vertelt het slachtoffer, wiens vader en broer Jim, net als clubarts Eric Warmenhoven, geen moment van zijn zijde weken in het ziekenhuis. ,,Mijn vader was als sponsor meegereisd. Jim is in het ziekenhuis blijven slapen. Gelukkig maar, want via een vertaalprogramma op zijn telefoon kon hij pijnstillers regelen toen ik wakker werd van de pijn."



Het was alsof het noodlot Roberti bewust uitkoos als slachtoffer, zaterdag tijdens het oefenduel van HBS met zaterdag-derdedivisionist SteDoCo. ,,Ik rende in volle vaart richting het doel, na een dieptepass van Niels van Pelt. Daarna kreeg ik het uitgestoken been van de keeper tegen mijn been aan. Ik voelde meteen een krak, maar had niet direct pijn. Toch vroeg ik om een wissel, omdat ik doorhad dat het niet goed was. Toen ik mijn been er heel eng bij zag liggen, stak er een helse pijn op. Daar schrok ik echt enorm van."



De oefenwedstrijd werd bij een 2-1 voorsprong voor SteDoCo direct beëindigd. ,,Ik zag teamgenoten met tranen in de ogen staan. Zij konden echt niet meer verder voetballen."