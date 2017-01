Dood agent Mario is een klap voor bureau De Heemstraat

Radio

Haar man Wilfred kreeg maandagnacht rond half vier te horen dat agent Mario was overleden aan de gevolgen van zijn tijdens oud en nieuw opgelopen verwondingen. ,,We werden op de hoogte gehouden. We kennen veel mensen van de politie inmiddels persoonlijk,'' zegt Wilfred. ,,Ik ben een slechte slaper. Ik moet altijd paraat zijn als Elsa iets overkomt. Ik had de radio zacht aan en er was een plaat te horen die men ook draaide toen ik werd gedoopt. Ik dacht: die is voor Mario. Ik keek op dat moment op mijn telefoon en zag dat hij was overleden.''



De tranen staan bij Elsa in de ogen. ,,Wij beschouwen alle politiemensen en andere hulpverleners als onze vrienden,'' zegt ze. ,,Dat zou iedereen moeten doen. Iedereen die een uniform aan heeft, wordt tegenwoordig agressief benaderd. Dat is belachelijk. Realiseren die mensen zich wel dat ze daar niet alleen zo'n agent mee pakken, maar ook burgers zoals ik? En ik ben wel een mama van een heel mooie dochter.''



Ze ziet een belangrijke taak voor ouders en scholen. ,,We moeten bij de kinderen beginnen. Hen moet duidelijk worden gemaakt dat de hulpverleners met respect dienen te worden behandeld. Wat er gebeurt als ze voor de grap 112 bellen. Daardoor komt een echte melding misschien te laat binnen. Bij mij hadden ze negen keer geen minuut te laat moeten zijn en ik was er niet meer geweest.''



Kaart

Wilfred en Elsa Groenheide zijn deze middag niet de enige mensen die aan de balie bij bureau De Heemstraat hun medeleven komen betuigen. Met regelmaat komt er iemand binnen die een kaart bij zich heeft, een boodschap opschrijft of alleen maar iets wil zeggen. Een oude man parkeert zijn scootmobiel voor de deur en zegt een kaart te komen brengen. ,,Ik denk dat ik Mario kende,'' vertelt hij. ,,Het lijkt me stug dat er veel meer Mario's bij de politie werken.''