Dood gevonden man had weinig contact met buren

Lucht

Een bovenbuurman kwam dinsdagmiddag thuis en trof in de binnenhal van het complex politieagenten en mannen in witte pakken aan. ,,De lucht was hier niet te harden. Die man lag er blijkbaar al een tijd", vertelt hij. ,,Ik ben naar huis gegaan en ik heb de rest van de dag gevolgd wat er gebeurde bij de woning. Ik kon namelijk alles zien en in de gaten houden vanuit mijn huis. Pas om twee uur 's nachts zag ik dat de man mee werd genomen."



Een bevriende buurman betreurt zijn overlijden. ,,Samen met een vriendin spraken we weleens met Adri af bij hem thuis. We dronken samen een biertje of we keken televisie of een film. Regelmatig hielp ik hem met administratieve zaken. Door zijn handicap was het voor hem lastig zaken te begrijpen of zich verstaanbaar te maken. Dan schakelde hij mijn hulp in. Echt triest dat hij er niet meer is."



Een medebewoonster schrikt als ze hoort dat het waarschijnlijk om een misdrijf gaat. Ze zucht en zegt: ,,De zoveelste die lange tijd dood ligt terwijl niemand dat doorheeft. Zo is eerder al in dit complex iemand anders pas na een week gevonden. Op de eerste etage woonde een dement persoon die is overleden, we hebben een zelfmoord meegemaakt en nu dit."