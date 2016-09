Door geldzorgen steeds vaker een vechtscheiding

Dat blijkt uit cijfers van de stichting Jeugdformaat. Deze organisatie biedt hulpverlening op maat aan ouders in de regio Haaglanden, die in een vechtscheiding zijn beland. Deden in 2011 nog 82 stellen een beroep op de stichting, vorig jaar waren dit er al 461. Dat is een stijging van liefst 462 procent. En dit jaar zet die stijging stevig door, want deze week stond de teller al op 465 hulpbehoevende ouders.



Een woordvoerster van Jeugdformaat geeft aan dat met name de recente crisisjaren tot een toename hebben geleid van het aantal echtelijke conflicten. ,,Onder druk van geldzorgen kunnen partners opeens elkaars tegenpolen worden. Dan gaat het ineens hard tegen hard en wordt niet meer gekeken naar het belang van het kind.''



Rust

Juist dat laatste is voor Jeugdformaat essentieel. ,,Voor een kind is het belangrijk dat hij of zij na een scheiding rust en veiligheid vindt bij beide ouders en niet belast wordt met scheidingsperikelen. In het belang van het kind is het belangrijk dat beide ouders zich richten op de toekomst, niet op het verleden.'' Volgens Jeugdformaat wordt driekwart van de hulpverleningstrajecten 'met succes' afgerond.



In Nederland zijn deskundigen er nog niet over uit welke methode bij een vechtscheiding het beste werkt. Komende maandag wordt hierover gesproken tijdens een symposium op de Hogeschool Utrecht. Eén van de sprekers daar is de Leidschendamse rouwtherapeut Leoniek van der Maarel, die samen met haar college Tineke Rodenburg een nieuwe aanpak heeft ontwikkeld om vechtscheidingen te voorkomen.



De twee focussen zich niet zozeer op de 'verplichtingen' die bij het ouderschap komen kijken, maar veel meer op de oorzaken van het conflict.