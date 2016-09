Doorzetter bracht Haagse schoonspringen aan de top

José de Frel (7 december 1956- 6 september 2016) was Nederlands en Europees kampioen schoonspringen. De Haagse kwalificeerde zich daarmee voor de Olympische Spelen van 1976 in het Canadese Montreal. Omdat het Nederlands Olympisch Comité destijds echter geen belang hechtte aan haar sport gingen de Spelen aan haar neus voorbij.



José was een stoer meisje. Ze groeide op in de wijk Morgenstond waar ze met haar twee broers op een zomerse dag weleens ging zwemmen. Echt fanatiek werd ze pas op haar zestiende toen ze zich aanmeldde in het Zuiderpark voor een training schoonspringen. Vanaf de eerste duik was ze verkocht. José was misschien niet elegant of gracieus, maar wel sterk, lenig en gedreven. Rob Voorbij, die later ook Daphne Jongejans en haar broer Edwin zou trainen, zag wat in de Haagse. ,,José springt als een panter. Zeer explosief en rechttoe rechtaan'', zei Voorbij destijds in een interview.



Inzet

José was met haar zestien jaar eigenlijk te oud om nog iets in het schoonspringen te kunnen gaan betekenen. Haar inzet en enthousiasme voor de sport waren echter zo groot dat ze evengoed in een paar jaar tijd de beste van Europa werd. Zelf was ze heel nuchter over deze prestatie. ,,Ik heb niet veel talent, maar wel veel discipline'', zei José die 's ochtends voor haar werk eerst twee uur op een springplank stond en na haar werk direct weer naar het zwembad ging om daar heel fanatiek te trainen. José was de eerste die de tweeënhalve salto achterover, de tweeënhalve contrasalto en de tweeënhalve binnenwaartse salto kon maken. Ze was sterk en had lef.