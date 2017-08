Doorzoekingen om belastingfraude van 850 duizend euro

Column Anouk: Legohoofd

6:28 Als we 16 miljoen euro voorschieten voor Legoland, dan hebben Hagenaars op z’n minst recht op Lego-poppetjes van het stadsbestuur. Zodat we het spel om het pretpark in huis te krijgen kunnen naspelen of gewoon opzuigen met de stofzuiger.