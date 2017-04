Doppstadt SM-620K moet strand schoon krijgen

Met precisie graaft de man in de rupskraan dertig centimeter diep zand weg en mikt het in de oranjezwarte Doppstadt SM-620K. Dat is een mobiele zeefmachine die het kaf van het koren, of beter gezegd de scherpe rotzooi van het zand, moet scheiden. Een afvoerband aan de ene kant van de Doppstadt mikt het gereinigde zand weer op het strand, terwijl een andere afvoerband spijkers en stukken glas in een rode container dropt. De werkzaamheden duren in totaal anderhalve week; ook het noorderstrand wordt aangedaan.



Volgens een woordvoerder van wethouder Boudewijn Revis (VVD, buitenruimte) wordt 'een grote kring' om de plekken waar de Duindorpse en Scheveningse palletstapels tijdens de jaarwisseling brandden als een fakkel grondig gereinigd. Kosten: twintig mille. ,,Het is de eerste keer dat het opruimen van de vreugdevuurrestanten zo intensief gebeurd. We willen dat het strand echt schoon en veilig is. Als mensen glas en spijkers aantreffen, is het van belang dat wij dat oplossen'', aldus de zegsman.



Strandzooi

De wethouder kwam in de benen nadat foto's van en berichten over verroeste spijkers - uit de duizenden pallets - bij gemeenteraadsleden terecht kwamen. Ook over glasscherven - er wordt wat afgeproost op 1 januari op het strand - werd gewag gemaakt. De Partij voor de Dieren eiste uitleg van Revis. Die kwam er vorige week in een spoeddebat over de strandzooi.