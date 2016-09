Douglas weer trainer bij AV Sparta

Voordat hij die functie op Bermuda accepteerde, was al hij trainer bij de Haagse club. ,,Met de komst van Troy wordt onze trainersstaf uitgebreid met een zeer ervaren en deskundige trainer, waardoor we nog beter in staat zijn om onze wedstrijdatleten te helpen een hoger niveau te bereiken'', liet Sparta vrijdag weten.



Sinds 1998 kwam Douglas voor Nederland uit. Hij was jarenlang Nederlands recordhouder op de 100 en 200 meter. Daarnaast veroverde hij in 2003 brons bij de WK atletiek in Parijs op het onderdeel 4x100 meter. Douglas deed vier keer mee aan de Olympische Spelen, drie keer namens Bermuda en in 2004 namens Nederland.