Dove Kader Polat wil als kapster taboe doorbreken

Oogcontact

Met succes, want inmiddels is Kader volgens Turkan één van de beste stagiaires die ze ooit heeft gehad. ,,Ze is doof, maar als kapster kan ze op horen na alles wat iemand die niet doof is ook kan. Daarbij is ze ontzettend gemotiveerd en leert ze snel.''



Het enige probleem waar Turkan tegenaan loopt is dat ze haar stagiaire niet even snel kan roepen. ,,Het voordeel hiervan is dat ze zich goed kan concentreren en niet snel afgeleid wordt. Maar om toch contact te houden tijdens het werk hebben we de afspraak gemaakt dat ze af en toe even naar me omkijkt.'' Hierbij komen de vele spiegels in de zaak haar regelmatig goed van pas. Handig om oogcontact te maken.



Gebaren

Als Kader over een half jaar haar diploma heeft gehaald, wil ze haar grote droom gaan najagen. Zodra ze genoeg ervaring heeft opgedaan wil ze namelijk haar eigen zaak openen. ,,Echt niet!'', roept Turkan als ze hoort dat dit besproken wordt. Ze is veel te blij met haar hulp, maar geeft later toch toe haar zonder twijfel aan te moedigen om haar droom te verwezenlijken.



Hierbij ziet Kader totaal geen beren op de weg. ,,Ik kan gewoon communiceren met mijn klanten. Natuurlijk kan niet iedereen gebarentaal, maar de meeste mensen kunnen zich door middel van gebaren wel uiten.'' En als dit onverhoopt niet lukt, dan pakt ze gewoon haar telefoon erbij om al typend met haar klanten te communiceren.



Geen enkel probleem voor Kader dus dat zij niet kan horen, hoewel een dove kapster toch een vrij onbekend fenomeen is. ,,Ik ben de enige dove student van de kappersopleiding, er bestaan naar mijn weten geen kapsalons waarvan de eigenaar doof is en bovendien is hier maar weinig informatie over beschikbaar. Ik wil dit taboe doorbreken en laten zien dat doofheid geen obstakel hoeft te zijn.''