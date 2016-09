Drama rondom Haagse families Simonis en Talamini

Speciaal voor het AD gingen ze samen op de foto in ijssalon Florencia (van de Talamini's). De families spelen de hoofdrol in IJS & VIS, een verzonnen verhaal van theatergroep Firma MES.



In het echte leven is er natuurlijk geen vuiltje aan de lucht, maar in dat stuk kunnen ze elkaar niet luchten of zien. Als de dochter van de ene familie dan verliefd wordt op de zoon uit de andere familie, is het drama.



Waar kennen we dat verhaal ook alweer van? Juist. Romeo & Julia. Morgen is de première.